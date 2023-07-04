小販隊配攝錄機 工會料保障前線安全

【本報訊】為加強對市民亂拋垃圾及店舖阻街的阻嚇力，政府早前建議提高相關的定額罰款，分別由原來的1,500元增至3,000元和6,000元。而食物環境衞生署日前宣布，為協助前線人員更有效履行職責和保障市民和人員安全，小販事務隊昨日起會按實際情況和需要，陸續使用隨身攝錄機，影片會保留31日。

影片會於31日後銷毀 食環署發言人表示，小販事務隊人員和小販管理主任會在執法期間把隨身攝錄機佩戴在身上當眼處，在公開且透明的情況下使用。若遇到突發情況或衝突事件，且執法人員認為該事件需要被記錄時，執法人員會預先告知被攝錄者。而小販管理主任則是提升搜集證據能力和精準度，會記錄現場情況。若相關片段不屬於調查或舉證範圍將會在影片被攝錄當日起計31日後銷毀，確保不會儲存過量的個人資料。

食環署職工權益工會主席區邦添指，現時的小販事務隊若遇上突發情況，自行使用攝錄器材是無法作為呈堂證據，因此加入隨身攝錄機，從而保障前線人員執勤安全。他補充稱，新增的隨身攝錄機大約有200部，會被分發至19區的前線員工，每隊出勤時約會配備一至兩部。他相信於執勤期間，如遇到一些市民有過激行為，會起到警惕作用；而部門早前已簡介如何使用攝錄機，如有突發情況或危險時攝錄，並會向當事人表明會進行攝錄。