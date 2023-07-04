涉元朗私了案 53歲女否認暴動等4罪

【本報訊】2019年有市民於元朗舉行集會，期間有一名持不同政見男子與集會人士爭執，該男子與友人遭他人掟硬物「私了」及被拳打腳踢，更有一名中年女子以鐵框襲擊其中一人，事件演變成暴動。疑涉案女子翌年被執法人員上門拘捕期間，把其疑於元朗集會穿過的波鞋丟到街上。該女子最終被控有意圖而傷人、暴動及意圖妨礙司法公正等4罪，她昨於區院否認控罪，當日疑遭私了的市民供稱，當時被人用架襲擊並稱：「我以為會死」！

事主作供：「以為會死」 報稱自僱人士的被告李茵茵（53歲），昨否認全部控罪。報稱的士司機的事主姚興強（59歲）供稱，2019年9月21日晚上與友人在西裕街食肆晚飯，喝了些紅酒打算回家，見到有人在集會及叫口號，稱可能因有酒意，遂反駁對方「你哋唔喜歡嘅，咪唔好喺香港囉！」很快便有人向他擲東西，他想找出擲物者遂拿着酒樽轉身走。他與友人及後又遭擲物，他更被包圍及襲擊達兩分鐘。眾人停止襲擊，其後有人召喚救護車把他送院。姚承認曾被指以酒樽襲擊他人被控兩項普通襲擊，獲准簽保守行為。

據控方開案陳詞指，被告當日有份在案發現場向姚及其友人施襲，包括以鐵框襲擊事主上半身，拳打事主至少8次，亦有片段拍到被告施襲。控方又指現場演變成暴動，被告參與其中。2020年6月24日執法人員到被告住所拘捕她時，她不肯開門，有人員見到她把一對波鞋從窗門丟到街上，控方指該對波鞋與元朗事件當日被指是被告的女子所穿的相當近似。據控方稱，辯方不爭議元朗事件當日有暴動發生，但爭議被告沒有參與，聲稱是施襲者人士亦非被告。案件編號：DCCC 1034/2020