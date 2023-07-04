新康體通接受用戶登記 要求身份認證

【本報訊】「炒場黨」搶運動場地牟利的情況不時發生，康樂及文化事務署分階段推出耗資5億元開發的全新智能預訂系統SmartPLAY，該預訂系統昨開始接受用戶登記，所有人士包括現有的Leisure Link用戶必須預先登記及完成身份認證，方可使用新系統。新系統要求市民實名登記，在訂場及簽場時作出「不轉讓場地」聲明，若違反或觸犯《盜竊罪條例》，違者可判入獄。

可透過智方便啟動帳戶 新系統將在10月或以前推出，取代現時的Leisure Link。市民現可使用SmartPLAY網頁或流動應用程式（My SmartPLAY App）進行用戶登記，如透過使用「智方便」登記，可同時作身份認證及即時啟動SmartPLAY帳戶；亦可到約240個康樂場地（包括各區康樂事務辦事處）共375個全新智能自助服務站，一次過完成登記、身份認證和啟動帳戶。

市民如未有登記使用「智方便」，則可透過My SmartPLAY App或SmartPLAY網頁填寫基本用戶資料並上載香港身份證副本，經過核對審批後，就可以前往設於各區康樂事務辦事處／康樂場地的智能自助服務站或康樂場地的自助簽場機，用香港身份證正本進行身份認證，即時啟動帳戶。

未滿11歲而並未持有香港身份證的人士，遞交網上申請時則需要上載個人身份證明文件，例如持有香港出世紙的兒童、可帶同其香港出世紙正本親身到各區設有訂場櫃台的康樂場地辦理認證手續；如持有簽證身份書、回港證或前往港澳通行證（俗稱單程證）等的兒童，可帶同有關文件正本親身到SmartPLAY服務中心（地址：九龍佐敦寶靈街17號官涌市政大廈5M樓）進行身份認證，便完成用戶登記。

康文署亦接受獲准留港的旅客申請成為SmartPLAY臨時用戶，並計劃在新系統正式推出後開始接受登記。欲了解更多關於SmartPLAY的資料，歡迎瀏覽SmartPLAY網頁。