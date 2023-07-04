立會委員會提建議 解決安老院舍不足

【本報訊】因應本港安老院舍宿位長期短缺問題，立法會相關小組委員會向福利事務委員提交報告。小組委員會討論報告中就宿位供應及輪候情況，促進私營安老院的發展等情況，建議及改善措施。

根據政府數據顯示，截至去年4月底，本港共有約25,000名長者輪候資助護養院及資助護理宿位，政府對此曾試實施多項措施用以改善安老院舍宿位問題，例如於公營房屋發展項目中預留位置予安老院等社福設施發展，惟一直未見成效。

小組委員會就以上問題提出多項建議，包括探討更多增加資助安老院宿位供應的方法，例如向各舊區業主提供誘因，促使他們向安老院營辦者提供長期租約；在規劃新的安老院合約時，亦建議資助宿位與非資助宿位的比例由6:4提高至8:2；以及在新發展地區（例如北部都會區）加強福利界與社區之間的合作。

另外，小組委員會同時就促進私營安老院提出多項建議，其中包括向私人發展商提供更多誘因，如加快審批程序等，並調整興建安老院舍標準，以便業界更易滿足相關條件。而由於內地生活開支較低，委員會建議在廣東院舍計劃下向大灣區內地城市當地的安老院營辦商購買宿位。