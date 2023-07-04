推廣法治不力 律政司刊物過時宣傳無方

【本報訊】香港司法界亂象頻生，市民對法治失去信心。有議員昨指律政司在多元化的推廣法治工作上「成效未如理想」，無論專頁或是頻道，觀看和讚好次數不多，甚至有宣傳小冊子仍寫着已卸任的鄭若驊為律政司司長；過往也有民調結果顯示年輕人對律政部門的信心減弱，政府在法治教育推廣上更只得4.2分，議員直指「錯愕」、「成效不彰」。

議員廖長江指法治建設辦公室的YouTube頻道，除了日前發布的影片外，上一次是3個月前更新；律政司網頁刊物如律政專訊、宣傳小冊子等，上面標註的律政司司長仍是鄭若驊，質疑宣傳過時；而法律周2020首屆法治大會的會篇，則是長達120頁的英文版，市民未必有興趣，質疑宣傳成效難達效果。廖續指，2021年底香港青年協會進行的調查顯示，2019年後有七成和近乎六成的青年，對本港法治、律政部門信心減弱，而港府在法治教育推廣上只得4.2分，低於5分合格線。

法治建設辦公室署理首席政府律師歐陽慧儒回應稱，同意廖所言，並會「加多啲工夫」；至於刊物更新則關乎優次，對比社交媒體宣傳和未來一年推展法治教育領袖培訓計劃上有不同考量，她又指青年法治教育為「長遠工作」。要培養青年遵法守法意識、法治素養，要「不能急進、深耕細作」。

無時間表訪歐美外宣 對於律政司今年有多個外訪活動，議員梁子穎指過去有不少前立法會議員到不同地方「唱衰」香港，把不正確的訊息傳遞出去，詢問當局會否去美國、英國、加拿大及澳洲等地宣傳正確訊息，即使去不到當地，也要做文件宣傳，廖也指現在有很多「橫蠻無理」、「毫無根據」的「抹黑行動」，將直接或間接影響外國商人來港投資的從商環境。

法治建設辦公室首席政府律師戴思勁回應指，不會排除外訪這些地區，但未有確實時間表，也有地緣政治的因素，律政司針對不實報道和指控也會適時回應。