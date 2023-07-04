倡現有樓花轉樂建居 加快輪候 當局不考慮

與市價掛鈎 議員憂加重負擔 政府早前公布私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」詳情，立法會房屋事務委員會昨日再進行相關細節討論。有多名議員關注「樂建居」以市價六五折定價的原由，以至按揭成數的情況。有議員大膽建議將現有私樓樓花改作私人參建居屋出售，惟房屋局局長何永賢稱暫不考慮，但相關計劃可以樓花方式預售。

政府早前表示，預料在本年度先推出3幅政府用地，選址包括東涌和柴灣，兩地合共可提供約2,300個單位；並鼓勵發展商改劃其擁有的非住宅土地作興建，當中住宅部分僅須補回三分一地價：而單位售價將固定以市價六五折作為訂價，買家資格和轉讓限制則與居屋看齊；惟政府強調不會「包底」回購未售出單位。而何永賢估計，現時大型私人發展商合共擁有不少於1,000公頃新界農地，有信心「樂建居」可協助釋放相關私人擁有土地的發展潛力，進一步增加資助出售單位的整體供應。

議員陳學鋒在會議上表示，居屋是根據市民負擔能力定價，質疑「樂建居」與市價掛鈎會加重市民負擔，又關注市民可申請的按揭成數。何永賢回覆指，過往出售的公屋及居屋，折扣率中位數是38%，重申雖然定價方法不同，但折扣率相近。她更強調，若定價及補地價數字含糊，會影響發展商參建的誘因，希望提供清晰數字，讓發展商盡早與政府商討。

按揭成數目標與居屋相若 至於按揭安排，何表示目標是與居屋相若，即市民可申請九成按揭，當局會與香港按揭證券有限公司商討並落實細節，初步反應正面。

另一議員李梓敬則指由於發展商參建居屋需要時間，形容「遠水不能救近火」，詢問局方會否考慮鼓勵或強制發展商，提供現有樓花或興建中的私人物業，轉為私人參建居屋，以盡快提供價格合適的單位。何永賢回覆指，目前並沒有考慮將發展商現有樓花或興建中的私人物業，轉作為私人參建居屋，但指「樂建居」可以樓花方式預售。

對於議員關注「樂建居」的建築質素，何永賢除再次強調政府不會「包底」回購未售出的單位，因此發展商需要確保質素，加上發展商須聘請獨立檢查人士進行最後驗收作完整的工作報告，如有關報告不獲局方滿意，局方有權不批出「滿意紙」，發展商將無法完成交易。