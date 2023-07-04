國際教育職業展周末開鑼 供二千空缺

【本報訊】香港中學文憑試即將放榜，應屆考生正茫茫找尋出路。有商會將於周末起一連兩日（8至9日）在香港會議展覽中心3G展覽廳舉行香港國際教育及職業展，雲集24地的院校和升學顧問，亦有超過40家企業等，提供逾2,000個職位空缺，公眾可以免費入場。

「第29屆香港國際教育及職業展」匯聚來自香港、內地以至世界各地共24個國家及地區的院校、教育機構和升學顧問，一連兩日早上11時至晚6時半，提供各類型的課程資訊予學生、家長、在職人士，涵蓋大學先修、文憑、本科、研究生和職業訓練等課程。

展會亦設有「職業廣場」，超過40家企業和機構將提供逾2,000個職位空缺，包括紀律部隊、勞工處和香港機場管理局，亦有來自酒店和旅遊餐飲、零售、商業、醫療保健和中醫等行業的企業參與。

美食嘉年華工展會重設熟食區 主辦機構另安排了超過40場升學及就業專題講座，邀得教育顧問和院校代表演講，主題涵蓋本地、其他留學熱門地的升學攻略、JUPAS選料策略和改選分析等。廠商會副會長施榮恆表示，入場人士可以找專家即場指導，修改其個人履歷，幫助他們在求職路上「一擊即中」。

廠商會會長史立德則指，不單止有教育展，該會打算8月於亞洲國際博覽館舉辦工展會購物節；而美食嘉年華及工展會則擬分別於10月及12月在葵涌運動場及維園舉行，兩者均會重設停辦4年的熟食區，期望能進一步吸引市民入場消費。

史立德續稱，今屆工展會攤位數量達900個，將較去年多10%，回復疫前水平，眾多商戶積極查詢攤位安排，而展會貨品圍繞日用品、食品，有信心吸引市民入場。