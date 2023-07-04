圓明園4獸首銅像 城大展出

【本報訊】香港城市大學將於今日起至10月底，展出4件圓明園十二生肖獸首銅像原物。四尊獸首銅像分別為虎、豬、牛、猴。它們在2004年亦曾經在港展出，城大般哥展覽館是次運用實境、混合實境、人工智能等技術，展示遺址和介紹文物，包括十二生肖獸首銅像的原址圓明園海晏堂。

今起至8月尾免費欣賞 十二生肖獸首銅像是清朝圓明園海晏堂的水力噴泉裝置，每個獸首按十二時辰依次噴水報時。展覽會講解裝置背後的原理，令觀眾了解當時的科學技術。市民於今天起至8月31日可免費到城大般哥展覽館欣賞銅像原物，逢星期一休館。

而於9月5日至10月31日，城大將與新加坡亞洲文明博物館合作，展出全套十二生肖獸首雕塑，包括部分獸首銅像仿製品。由於十二生肖獸首銅像在清朝英法聯軍期間被搶掠散失，目前仍有5個獸首下落不明。此外，展覽亦會展出早期中國青銅禮器等珍寶，藉此追溯清宮帝皇，乃至歷代文化中，從「器」到「禮」禮樂儀式制度的延續和發展。