故宮館添51文物 擬加票價穩收入

開幕一年126萬人入場 白菜式筆筒亮相 香港故宮文化博物館開幕一周年，至今錄得逾126萬名訪客參觀。博物館由即日起展出新一批合共51件來自北京故宮博物院借出的文物，其中包括國家一級文物、清初封錫爵的「封錫爵款白菜式筆筒」。另館方指，為保高質素展覽水平，正探討財務上可持續方案，包括門票上調空間。

單日7600訪客創新高 香港故宮文化博物館館長吳志華表示，博物館截至周日已錄得近126萬名訪客參觀，於上周六當天更錄得有7,600多名訪客參觀，破創館以來新高。吳指出，要維持故宮博物館高質素展覽水平，所花費的開支相當龐大，因此館方未來需探討財務上可持續方案，包括檢討門票上調空間。他續指，因博物館現時沒有接受政府恒常資助，而門票佔博物館收入一半，館方將會從博物館的租務及文創產品等方面着手，以支持博物館營運。

停止逢周三免費參觀 吳續指，故宮博物館本月開始，會停止逢星期三免費開放予公眾參觀展廳1至7的安排，主因是過去出席的觀眾只有35%，為免出現門票浪費情況，並將免費門票更精準給予有需要人士，未來計劃將派發12萬張門票給有需要公眾；至於參觀博物館的人士中，截至5月，內地及海外觀眾數量均增加，超過一半的觀眾來自內地，海外觀眾亦佔一成，吳認為博物館的觀眾十分國際化，對博物館而言亦是一個重要的指標。

館方趁開館一周年，昨日向首100名入場人士贈送博物館的文創精品，並宣布即日起會展出51件來自北京故宮博物院借出的文物，當中大部分更是首次在港展出，包括兩件屬國家一級文物的竹刻，如明末竹刻家濮澄製作的「松樹紋壺」。另一件則是清初封錫爵製作的「白菜式筆筒」。此外，同時亮相目前唯一存世、溥儀冊封皇后時使用的金印「皇后之寶」，館方稱實屬珍貴，有關展覽為期3個月。吳亦透露，9月底將會舉辦慶祝國慶的特別展覽，展出四川三星堆遺址的出土文物。

溥儀冊封皇后時使用的金印「皇后之寶」存留至今，實屬珍貴。 文泰殿陳設冊寶圖，亦為《光緒帝大婚典禮全圖》，如實地記錄了光緒帝大婚時的場景。（袁志豪攝） 吳志華