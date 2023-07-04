醫健：成視在人：免費篩查服務 及早治療青光眼

青光眼是本港頭號致盲眼疾，為了讓更多人關注青光眼風險，奧比斯早前聯同港大眼科學系推出「視」不宜遲——青光眼人工智能ROTA篩查計劃，以南區、觀塘及大埔區為試點，已陸續發出邀請信，邀請50歲或以上香港永久居民公屋住戶接受免費眼科檢查服務。

女病患讚計劃幫大忙 上月尾進行了首場免費驗眼檢查，當中一名71歲的曾女士被診斷左眼出現早期青光眼症狀，即場獲得轉介信後，隨即向公立眼科門診登記作跟進治療。曾女士表示，平時「睇嘢矇查查」，以往都會定期驗眼，過去並沒有發現眼疾。今次透過計劃接受全面眼科檢查後，發現早期青光眼情況。她直言此計劃「幫大忙」，令她能及早察覺及控制病情。

青光眼是一種慢性、退化性視神經病變，會造成視神經逐漸損傷和視野漸漸缺失，最終導致失明。風險因素包括高齡、眼壓上升、家族遺傳以及高度近視或遠視。由於青光眼的視力損失是不可逆轉的，奧比斯和港大醫學院建議50歲及以上人士每年進行全面眼科檢查，以檢測青光眼和其他與年齡相關的眼疾。了解更多：orbis.org/glaucoma 奧比斯