疫後復常未適應 學生自殺個案升

教局網上研討會 分享抗壓策略 學生精神健康一直備受關注。據教育局向立法會教育事務委員會提交新一份文件所示，2020至2022年的過去3年間，全港中小學向當局匯報的學生懷疑自殺身亡個案分別有21、25及25宗，合共71宗。局方稱數字稍升，估計是受新冠疫情影響所致，又指局方已從不同層面入手，積極加強支援學生精神健康，協助學生適應復常後的校園生活。局方指出，若出現學生自殺身亡個案，無論是否在校內發生，學校均須通知教育局，以便即時安排專業人員到校支援。

教育局指，一直要求中小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，過去3年全港中小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字分別為21、25及25宗，承認「數字稍有上升」。局方強調，已積極加強對學生精神健康的支援，協助學生適應復常後的校園生活，重申若出現學生自殺身亡的個案，無論是否在校內發生，學校須通知教育局，以便即時安排專業人員到校支援。而學校亦須按教育局的指引，即時啟動學校危機處理小組，就自殺事件評估其影響，並因應個別自殺事件的情況，制訂合適的危機處理計劃和作出適當的安排，為受影響的師生和家長提供適切的介入和支援服務。

協助學生應付考試壓力 局方稱，會適時為學校及家長提供特別的支援，協助學生面對種種的挑戰，例如為迎接2022/23年的新學年，教育局於開學前為中小學舉辦全港性網上研討會，並為家長提供網上資源。為支援學生應對考試壓力，教育局於去年11月推出「陪您考試的日子」專頁，分享具實證的抗壓策略，又與「賽馬會平行心間計劃」協作，透過社交媒體提供有用的資訊及舉辦減壓工作坊，協助學生應付考試壓力。

此外，就社會上突發性事件或意外，例如去年7月一宗演唱會事故（即MIRROR演唱會）及最近在鑽石山發生的一宗不幸事件（即隨機斬死兩女案），局方指事發後短時間內為學校及家長提供有用的資源，提醒他們關注學生的情緒表現，協助他們支援學生的精神健康。

其他措施方面，教育局委託非政府機構開展名為「學生守護大使」的「守門人」訓練計劃，裝備學生識別和應對有需要的朋輩，參與學校由2019/20學年的6間，增至2022/23學年的40間。而2016/17學年推出的「醫教社同心協作計劃」，透過醫、教、社協作模式，在每間參與學校成立一個由醫管局精神科護士、專責教師和駐校社工組成的跨專業團隊，與醫管局的精神科團隊、校本教育心理學家、相關教師和社會服務單位的社工緊密合作，就「針對性」的層面在學校為有精神健康需要的學生提供支援服務，參與計劃的學校由2019/20學年的90所，增加至2022/23學年的210所。