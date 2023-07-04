港車北上首日過程順暢

【本報訊】「港車北上」計劃上周六凌晨起實施，獲批的本地私家車可經港珠澳大橋往來廣東省。汽車會會長李耀培表示，首日與會員駕車北上所見，整體過程比想像中順暢，包括由出發到港珠澳大橋及過關情況等。但他提醒車主，出發前記得在網上完成健康申報，以免在關口花額外時間處理。

申請者反映手續繁複 港車北上計劃首輪抽籤吸引逾1.7萬人登記，惟1,600個配額中僅1,158人提交申請，餘下442人未能完成申請。而計劃上周六實施當日，僅錄得130名車主預約北上。就有申請者反映港車北上申請手續繁複，李耀培認同，並指廣東省視香港車輛為外來車輛，故需詳細審核文件。

第4輪抽籤周四截止 至於汽車保險問題，他表示很多車主以為保險生效日是在港車北上當日，但根據內地法規，當申請手續時，所有文件包括保險，都必須是已經生效，他表示將會向運輸署反映相關意見。

港車北上計劃已進行3輪電腦抽籤，而第4輪抽籤則於本周四晚截止登記。相關抽籤結果翌日公布，中籤者須於今月22日前遞交申請。另外，已獲批的申請人可於每月中開始，經網上預約下一個月指定時段出行。