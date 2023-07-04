高鐵延誤惹人憂 協調優化不容拖

兩個月兩故障 訊息發放混亂 高鐵西九龍站近期兩度發生信號故障，其中上周六傍晚事故導致停駛逾兩小時，14班列車受阻或取消。多名議員指事件令人擔憂，又批評港鐵當日發放資訊混亂，促港鐵與內地部門檢視流程。港鐵指，高鐵整體運作有別於本地重鐵網絡，需與內地鐵路做好協調，但強調將就優化應變措施展開深入檢討。

曾任職港鐵工程師的議員張欣宇指，上周六晚事故發生後，港鐵發放資訊較為混亂，有市民抵達高鐵站後才收到通知稱班次取消，但離開前又有職員說可以上車。他指，類似的信號故障事故並不罕見，本地鐵路亦不時會發生，但港鐵派員到路軌視察後，即時就可以恢復通車。不過，高鐵路段因需要暫停所有列車服務，導致恢復時間較長。他認為，港鐵需與內地部門檢視資訊發放的流程，以免出現混亂。

應盡早通知 免乘客徬徨 議員田北辰稱，高鐵香港段在兩個月內出現兩次信號故障，情況令人擔憂。據他了解，初步估計上周六事故起因是信號系統一個硬件設施故障，需收車後才能更換。

田北辰認為，港鐵需要作出改善，如涉及事故，要通知乘客列車正在修復，亦需要與軟件商研究優化系統，令監控室知道故障位置，盡快更換。如未能即時更換，要決定是否局部通車，以免乘客感到徬徨。他指，事發時有乘客已抵達車站月台，即已離開香港境內範圍，但並無列車接載他們返回內地，港鐵應調動巴士接載旅客前往深圳灣等地。

港鐵稱需時與內地溝通 港鐵過境鐵路總管張志強昨回應指，非常重視事件，事故原因相信是西九站附近的信號系統出現問題，港鐵將探討優化，包括檢討事故應變工作，如乘客資訊發放和協助乘客的安排。至於有乘客質疑港鐵當晚遲遲未有公布消息，張回應說，高鐵整體運作有別於本地重鐵網絡，需時評估實際影響。他表示，長數萬公里的高鐵網絡，列車服務是一環扣一環，若其中一個站點出現事故，需要時間與內地協調和溝通。