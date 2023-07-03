水電濫收未改善 告別劏房才會掂

農諺指出：田要深耕，地要淺種。功夫茶就認為，有法要執行，否則法例一大堆，執行唔到位，有法等於無法，恍如水流神主牌，到處冇人受！講得俗啲，即係太監教洞房，冇L用！呢，功夫茶之所以咁勞氣，皆因劏房租務條例生效至今逾年，劏房業主濫收水電費依然禁之不絕！

呢嗱！本港有逾22萬人正租住劏房、籠屋等惡劣環境居所，踏入7月，天氣翳焗鬱熱，炎夏日子，沖多次涼，開多咗冷氣，水電用量必定增多。有社區組織尋日公布一項調查發現，水務及租務管制條例生效後，租客被業主濫收水電費嘅情況亦不見改善，約75%租客水價高於水務署最高定價。組織促請當局長遠盡快落實每戶安裝獨立水電錶，確保公平水電收費。

之前功夫茶都講過，有無良業主懶理法例，拒絕安裝獨立水錶，私自按人頭亂收費；阿哥！按人頭收費梗係唔公平喇，因為按水務署規定，每個住宅每期帳單享首12立方米嘅免費用水限額，若按人頭收費，即係劏房戶一個仙優惠都冇，分明當佢哋係水魚！至於電費，夏天用電量必飆升，有業主唔肯安裝獨立電錶，又係斷估冇辛苦，有投訴指每度電比電力公司高出兩成，夏天開冷氣，條數襟計咯！

組織今年5月至6月期間，訪問咗376個租住劏房、板間房及天台屋嘅住戶，並透過其租約或近月租單以了解其水電費收費情況，結果發現，條例生效後，91.2%出租者未有向租客出示水電費單，逾95%租客更不是直接繳付水電費用予水務署或電力公司。至於係非定額收費嘅受訪者，仍有約75%人嘅水價，比水務署最高定價嘅11.97元為高。

事實上，80%受訪者表示不知道水電費如何定價收費，是以約45%租客對自己有否被濫收水電費表示難以判斷，看來政府應多加宣傳吓！調查發現只有3.6%人會向政府作正式投訴，餘下逾95%人卻選擇忍氣吞聲，大多數受訪者擔心舉報後會影響租住，甚至被業主加租算帳。組織發言人建議政府發放能源補貼，減輕水電費開支，並直接豁免只有食水接駁大廈內嘅住戶首30立方米水收費。

民生無小事。組織指政府應延續及恒常「改善家居援助計劃」及「N無津貼」。此外，政府、水務署及兩電亦要互相配合，主動巡查劏房違規情況。有關條例生效至今，只得寥寥幾宗成功檢控，罰款亦不過1,000至5,000個大洋不等！對業主真係不痛不癢！要有效杜絕濫收水電費，都係要猛藥去疴、重典治亂！目前，政府理應主動為劏房戶落實安裝獨立水電錶，避免口同鼻拗。當然，要「告別劏房」才是王道！