天降石屎如驚雷 禍患頻仍難安居

當一座城市發展走下坡，必有徵兆；罪惡橫行、禍患頻生等，無不是在提醒當局要加強管治，勿再沉醉於往日風光之中。本港近年來治安淪喪、悲劇連連，就連過往引以為傲的高樓大廈、基建設施，也變得殘破不堪，東一處冧天花，西一處塌石屎，弄得市民既要左顧右盼，提防黑幫假難民，又要眈天望地，生怕遭遇飛來橫禍，每天提心吊膽，又如何讓港人在本港安居樂業呢？

適逢上周六及周日皆為公眾假期，不少市民扶老攜幼外出，享受天倫之樂，即便天氣不佳，亦絲毫無損興致。惟在昨日下午2時許，旺角寶安大廈外牆一幅4.5米乘半米的石屎簷篷突然剝落，跌落旺角道行車線，擊中一輛剛好駛經現場的冷凍貨車，趙姓司機報稱腰痛，被送往廣華醫院治療。從現場可見，石屎碎片散落一地，受影響範圍極廣，面積達30米乘30米，不但鋪滿旺角道往洗衣街方向的3條行車線，同時包括行人輔助線；時值人流高峰，現場人車密集，事故未有造成大批市民受傷，已稱得上是不幸中之大幸。

須知道，那怕小小的碎片，從16樓高空墜下，威力不亞於子彈；何況部分石屎猶如拳頭般大小，貨車車頂的冷氣機亦被砸爛，若然擊中人體，可說是必死無疑。現場附近正是著名的「金魚街」，餐廳商舖林立，平日遊人如鯽，且鄰近旺角道巴士站，候車落車乘客眾多，加上街道較為狹窄，每當行人過路交通燈轉為綠燈，皆會出現近百名市民過馬路的盛況；試想像，若非事發時並非天雨，有更多市民在街上逗留；假如行人過路交通燈剛好轉為綠燈，更多市民同時過馬路，今次事故恐怕會造成更嚴重傷亡。

資料顯示，旺角寶安大廈於1966年入伙，樓齡超過50年，今次事故很可能與大廈日久失修有關；當局又有否做好日常巡查及監管，督促業主妥善維修呢？市建局於2021年已有研究指，油麻地及旺角地區多達65%大廈的樓齡超過50年，近半樓宇狀況欠佳，老化問題嚴重，局方同時亦提出不少建議，希望加快該區重建進度。然而，報告公布至今已近兩年，在這麼長的一段時間內，港府又做了甚麼？為何無法避免今次事故的發生呢？假若港府依然無動於衷，恐怕類似事故將再次在旺角上演。

事實上，類似事故近半年內不斷發生，例如今年4月，葵涌永孝街嘉里溫控2貨倉外牆一塊2米乘3米的石屎剝落，飛墮街上擊傷兩名途人；又例如今年2月，旺角長旺道長發大廈曾發生60厘米長鐵枝從高處墜下的事故，一名婦人不幸身亡。明明是「一宗都嫌多」的意外，卻接二連三地發生，已不是敲響警鐘，而是警鐘長鳴，卻仿似喚不醒相關部門，港府還要裝睡到何時？

經濟不景、百業委靡，尚可期盼將來復甦；惟災禍悲劇頻仍，恍如危城，市民朝不保夕，根本無將來可言，將直接擊破港人的信心。難怪愈來愈多港人移民遠去，甚至有基層青年寧願在他鄉屈就，也渴望尋找新的家園。倘若港府連最基本的保障也提供不了，該如何挽回港人的信心呢？