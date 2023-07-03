笑看天下：大種乞兒能勝天無眼

俄羅斯嘅兵變，對普京係警惕，並不致命。正如毛澤東所說：「當着天空中出現烏雲的時候，我們就指出：這不過是暫時的現象，黑暗即將過去，曙光即在前頭。」大家睇到普京喺兵變迅即掌握局勢，就知其執政有總攬全局嘅能力。西方政客只知自嗨。呢！美媒便報道美國中情局（CIA）局長伯恩斯曾喺僱傭兵兵變前出訪，與烏克蘭總統澤連斯基及高級情報官員會晤。烏方軍事策劃者告訴伯恩斯及其他人，有信心喺秋季結束前收復大部分失地，屆時會把導彈及火炮前推至克里米亞半島邊界附近，並喺烏克蘭東部進一步推進，之後與俄羅斯談判。阿哥，你當普京係扯線公仔，任你舞乎？