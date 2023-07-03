冰鑑春秋：福島核礦泉水有搞頭

日本不顧周邊鄰國與本國環團與漁民的反對，堅持要將福島核污染廢水排放至太平洋，南韓媒體爆料日本疑似私下賄賂國際原子能機構修改報告，引發南韓在野黨反彈，表示要將日本告上聯合國，大陸也強烈譴責抗議，要求日本作出合理解釋。但同樣鄰近日本的台灣，理應照顧人民生活的民進黨卻一片靜悄悄，彷彿《投名狀》裏的金城武，只要日本大哥哥說的話，就一定是對的，誰敢質疑就是亂我兄弟，必殺之。

日本雖然口口聲聲一切符合科學標準，時任副首相兼財政大臣麻生太郎甚至說出：「氚濃度只有國際標準的七分之一，喝了也不會有事。」但當日本網友要求麻生太郎當眾喝給大家看時，麻生太郎卻不敢回應，更無法解釋這種可以飲用的神奇「廢水」幹嘛倒掉？應該拿去灌溉或給人喝才對啊！何況，這麼乾淨的「廢水」，又為何要分30年慢慢倒入海中？反正對環境又不會有影響，何不乾脆一次全部倒掉省得囉唆呢？

事實是，就在東京電力公司自己5月份的報告中都說，漁民捕獲的海魚銫含量竟然超過日本自己規定標準的180倍！這不正是日本人自己要的科學證據嗎？還是岸田文雄打算當眾表演吃超標海魚，來打消所有的疑慮呢？雖然有研究指出，福島核污水一旦排放，短短57天就可能廢掉半個太平洋，但日本在美國掩護下仍然一意孤行，而周邊唯一非但沒有抗議，還全力幫忙解釋的就是台灣。

既然民進黨死心塌地效忠日本大哥哥，我建議索性好人做到底，反正民進黨已開放福島核食，那不如日本也別排放浪費了，乾脆直接造成礦泉水，整批賣到台灣來，至少民進黨支持者一定爭相搶購，搞不好還會發一筆小財呢！