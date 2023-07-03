議論縱橫：應保障中港金融安全

近日金管局前總裁任志剛提出，港府應成立中國金融安全委員會，成員包括中港兩地官員，以保障金融安全。美國對中國展開全方位打壓，但肯定無法以武力打倒中國，打核戰不會有贏家。

美國操控世界金融市場，以此優勢打壓中國亦會極麻煩，尤其是香港，處於中美鬥爭的最前緣。某些香港高官受到美方制裁，例如前任特首只能夠以現金出糧，現任特首未必能夠參加今屆的亞太經合組織會議，都是金融制裁的例子。

香港實行一國兩制，其中一個任務是幫助人民幣國際化。人民幣的潛力巨大，蓋中國的經濟體積遲早超越美國，而且扮演世界工廠的角色，環球的供應鏈不可能沒有中國的參與。中國出口的勞務產品如高鐵、港口及橋樑的建造，需求巨大，可見各國對人民幣有龐大的需求，買中國的產品怎能不用人民幣找數？況且，中國絕不濫發貨幣，不會如很多發展中國家濫印貨幣，以解燃眉之急。人民幣在環球經濟的角色必愈來愈重要，美國不會容忍任何國家挑戰美元霸權的地位。2000年歐元面世，美國大為不悅。其後歐洲國家的分歧，以及美國的頭號跟班英國之脫歐，令到歐元的影響力大減。

不少人無意會，前特首只能以現金出糧所涵蓋的意義，此正反映美國金融霸權的威力。當然中國有很多反制方法，金融戰線料會好戲連場。

自2021年開始港股的成交量持續委靡不振，其中一個原因是美國不准其投資者持有某些本港上市公司的股份，導致後者被沽售，股價因而受壓。其實此乃兩地脫鈎的一部分，影響甚深。可見任志剛的提議甚有見地，金融安全非常重要。