橫眉冷看：謊言亂世的時代

這是一個謊言亂世的時代，撒謊與誣告是武器，政治野心家將這種武器運用得妙到毫巔，把世界弄至亂象紛呈，從中就可以檢到大便宜。

2019年香港的反修例風波，社會動亂主要就是由謊言促成，好些別有用心的人蓄意煽動，說通過《逃犯條例》修訂之後，香港人隨時會被遣送到內地受審。此事純屬造謠，但勝在這年頭民智夠低，很多人信以為真，暴亂便隨即掀起。煽動者食髓知味，繼續編織謊言，說有示威女子被執法人員打爆眼睛，又有少女被投入海中致死，一個涉嫌參與示威的大學生被人從停車場拋落地面，尤有甚者，更說港鐵太子站內有6個示威者被警察打死。

然而考諸事實，上述的指控沒有一項可以成立，就連所謂的「爆眼女」，後來本報獲得獨家圖片顯示，她雙目晶亮有神，爆眼之說，乃是徹頭徹尾的謊言。

近年，西方社會掀起反華之風，但反對的理由幾乎全是緣於誣告與污衊。他們說中國在新疆實施種族滅絕計劃，說中國製造的通訊設備在盜取西方情報，說新冠肺炎病毒是由武漢實驗室製造出來，說中國支持俄羅斯入侵烏克蘭，說中國大陸正密謀進攻台灣。可是，上述種種指控全無事實根據，但不少西方愚民信以為真，盲目跟風反華。

所謂「雞蛋再密也會爆出裂縫」，在西方編織的謊言當中，近期就有一件事情「穿崩」。今年1至2月，華盛頓指中國派出間諜氣球侵入美國本土，試圖竊取情報，但最新消息證實，當日中國的氣象飛艇，並無收集及傳送任何美洲大陸的訊息。這便是一宗另類的「爆眼女」事件，兩件事性質相近，同樣是建基於謊言之上。