筆下風雲：美國煽動法國暴亂？

法國一名17歲黑人少年遭警員開槍射殺，激發的示威浪潮愈演愈烈，數以千計的店舖、汽車遭打砸焚毀，目前已有逾千人被捕。有陰謀論指出，法國總統馬克龍最近頻頻向中國示好，卻對美國不假辭色，陽奉陰違，甚至揚言歐洲不要做美國的跟班，因而遭美國報復，煽動暴亂勢要搞到馬克龍焦頭爛額，是耶非耶？

事實上，法國社會問題叢生，早就不是今日的事，單是馬克龍上台至今，已先後經歷了曠日持久的「黃背心示威」，以及改革退休引發的暴亂，如今再添一筆，一點也不足為奇。事件凸顯法國內部脆弱，社會上的貧富懸殊衍生的不公平現象積重難返，由是星星之火也足以燎原。更何況，法國人除了以浪漫見稱，歷史上亦反映出這個民族不乏暴力基因，法國大革命便是史上有數最激烈的階級鬥爭，國王路易十六更因為叛國罪，被國民送上斷頭台。

當然，今時不同往日，馬克龍不會被送上斷頭台，就連早前退休改革法案的不信任動議也遭否決，安然過關，反映馬克龍的總統大位仍很穩固，未有有力人選能夠挑戰。至於美國今次有沒有伸出魔爪在背後搞風搞雨，若說透過輿論煽風點火是絕對有可能，但若說是有系統攻擊、誓要弄到馬克龍倒台，則言之尚早。

若同香港的黑暴比較就會更清楚。黑暴之所以攪得香港周天寒徹，並非單純的民眾自發，而是有系統的假新聞造謠煽動、有本地政客裏應外合、有美國政客遙相呼應，更有美國的非牟利組織、宗教團體等等出錢出力參與其中。法國則到現在一刻仍未看到這些異動，何況馬克龍還一臉悠閒地出席艾頓莊的演唱會，可見這場示威暴亂很可能就像退休改革法案一樣，燃燒一輪便逐漸平息。