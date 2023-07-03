強詞有理：反制霸權

一直以來，中國在與西方的交往或較量中總是處於被動，特別是面對美國的無理打壓，中國往往只能見招拆招，有時候甚至逆來順受，處境很不利，也很尷尬。幸好一切正在改變，隨着綜合實力迅速提升，自信心不斷增強，中國逐步採取反制措施，化被動為主動。今年7月1日開始實施的《對外關係法》，就是反制外國制裁的法律武器。

《對外關係法》的核心，在於反制違反國際法和國際關係基本準則，危害中國主權、安全、發展利益的行為，中方有權根據法律採取相應反制和限制措施。外媒稱這是中方以法律形式體現「戰狼外交」，其實這不過是以其人之道還治其身，美國一直以國內法律對別國進行長臂管轄，而中國只是以法律維護自身權益，有何不可？人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人，有何不對？

美國依仗霸權，肆意干涉別國事務，並以「國家安全」為由揮舞制裁大棒，脅迫別國妥協。過去20年，美國對外制裁的次數增加10倍，單是特朗普政府任內就對外實施逾3,900項制裁措施，平均每天3次。拜登政府也不遑多讓，照樣動不動就揮舞制裁大棒。遠的不說，最近一個多月，美國先是以參與跨國銷售非法藥品生產設備為由制裁13個中國實體與個人，然後又以協助伊朗發展彈道導彈為由制裁另一批中國實體與個人，制裁頻率愈來愈高，也愈來愈蠻不講理，可見老美已走火入魔。

面對美國步步進逼，中國以相應法律進行反制，既是理所當然，也是勢在必行。前年6月實施的《反外國制裁法》，加上這部《對外關係法》，中國在國際事務中擁有更多法律依據，也擁有更多話語權，即使未必能防範美國的打壓，起碼也可以起到警示和震懾作用。

除此之外，中國還同時推出新版《反間諜法》，擴大間諜行為的定義，最引人注目的是「投靠間諜組織及其代理人」、「實施針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等的網絡攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動」。在中美博弈愈演愈烈的情況下，新版《反間諜法》具有明顯針對性。美國國家反情報與安全中心聲稱，新法旨在保護中國國家安全機密，對在華美國企業構成風險。這分明又是賊喊捉賊，美國動輒以國家安全為由打壓中國企業，才是真正的風險。