龍吟虎嘯：作賊多年 老美心虛

中美博弈中，北京增添了不少對付美國危害中國主權、國家安全、發展利益的方法，豐富了自己的法律工具箱。近日中國通過了《對外關係法》，該法規定「在中國境內的外國人和外國組織應當遵守中國法律，不得危害中國國家安全、損害社會公共利益、破壞社會公共秩序」。該法規定，對於任何組織和個人，對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中國主權、安全、發展利益的行為，中方有權採取相應反制和限制措施。

對於這部中國維護國家利益的《對外關係法》，反華輿論照例老調重彈，誣指這是中國以法律形式搞「戰狼外交」，他們目的還是「只許州官放火，不許百姓點燈」，只許外部勢力肆無忌憚的破壞、危害中國利益、安全，不許中國拿起法律武器反擊他們、懲治他們、捍衞自己的利益和安全；他們還誣指，當中國以主權、國安或公共利益為名，不想落實某項國際條約時，就能夠藉這項法律來捍衞其政治立場，他們毫無根據的誣指中國制訂《對外關係法》是為了「不想落實某些國際條約」，誣指中國居心不良似的。在這些反華勢力眼裏，最好中國國門洞開，甚麼防範措施、安全措施都不要有，任由盜賊騙子、反華勢力自由出入。

就在同一天媒體報道，中國7月1日起實施新版《反間諜法》，該法列出六大間諜行為，最令人注目的，是「投靠間諜組織及其代理人」及「實施針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等的網絡攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動」。《反間諜法》還把竊密對象範圍擴大至「其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」及「增加針對第三國的間諜行為」。

對於中國公布《反間諜法》，美國同樣坐不住，立刻跳出來攻訐抹黑：中國此法定義模糊，中國會採取一種廣泛的觀點，把企業正常業務的資訊當作國家安全機密云云。不作賊就不會心虛，美國作賊多年，自然特別心虛。