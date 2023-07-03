政情：左手左腳提早舉槍 學警步操頻出錯

喺前日嘅7‧1假期，政府喺灣仔金紫荊廣場舉行升旗禮，多個紀律部隊派員進行步操儀式，場面莊嚴。但係隆重嘅儀式過後，本報尋日接到消息話升旗時間遲咗15秒，警方學警喺過程中頻頻出錯，包括有護旗方隊員提早舉槍，亦有人違反中式步操嘅步法，全程以「左手左腳」步操。據了解，升旗禮一向由受訓嘅學警負責，由於近年學警的步操訓練時數不足，導致呢次醜態百出。

升旗禮有多個紀律部隊參與，護旗方隊是警察，儀仗隊伍入場次序是警察、懲教署、消防處、海關同入境處。升旗儀式開始時，銀樂隊先奏響樂曲，紀律部隊儀仗隊同步操隊，包括共有27人嘅護旗方隊，都係以中式步操進場。護旗方隊由警察學院學警同教官組成，並由總操練同槍械訓練組一名總督察帶領。着白色制服嘅學員井然有序地步出會場，護送五星旗同區旗到旗杆位置，進行升旗禮。

但有熟悉步操嘅消息人士向本報反映，喺片段中發現護旗方隊中有成員出錯，其中第4排、最右側嘅一名成員，喺正步轉齊步槍動作時早咗一步，令整個動作唔一致，顯得突兀。此外，由各紀律部隊組成嘅儀仗隊陸續入場時，警方隊伍位列尾二排、最右側嘅成員，手腳方向左右掉轉，未能同大隊伍配合，影響步操嘅齊整同可觀性。

認衰稱日後多加訓練 警方發言人回應查詢時話警隊一直有派遣警察學院人員，組成警察儀仗隊，參與各項儀仗慶典活動，包括前日嘅升旗儀式。警方留意到喺升旗儀式中有步伐唔一致嘅情況，日後會多加訓練。