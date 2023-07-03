政情：關注老齡人口 鄧家彪話長者「90後」

相信大家睇到「90後」，都會覺得係講大概20幾、30歲嘅年輕人，但喺議員鄧家彪（Bill）嘅口中竟然變咗係長者。咦！勞工及福利局前局長羅致光曾經講過當大家都120歲時，60歲啱啱係中年，阿Bill擺明喺度唱緊反調喎。

倡為獨居長者設樂齡科技 阿Bill尋日喺社交平台貼文話香港老齡化問題嚴重，兩、三年內達65歲以上人口達20%，佢提及早前曾經書面質詢政府有關獨居長者嘅情況同支援服務，攞到嘅數據原來有近6,000名「90後」長者獨居喺公屋，其中148名係高壽百歲人瑞！住喺公屋嘅獨居長者達12萬，數據受到社會高度重視。

有冇留意阿Bill講嘅「90後」係長者，係咪講錯？手民之誤？睇過政府嘅書面回覆，數據嘅年齡層係90至99歲。某程度上，阿Bill冇錯，只係舊詞新義啫！

講咗一輪，其實佢尋日同房屋局局長何永賢探訪觀塘油麗邨公屋獨居長者，而佢同房屋署早前已為探訪長者主動免費安裝廁所扶手，加強家居安全。佢話免費裝扶手只係第一步，建議房屋署優先喺獨居長者家中應用樂齡科技，例如有助防失救同防滑倒嘅設備。