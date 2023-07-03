上門擸剪襲舊情人 劏房血印觸目驚心

夫護妻舉櫈還擊 齊走落街叫救命 旺角一對蝸居劏房的夫婦，上周六（1日）晚女方前男友登門造訪時，疑因感情轇轕引發3人爭執。有人情緒激動擸鉸剪襲擊女事主，男事主護妻拿櫈還擊，混亂間夫婦均中刀浴血，疑兇亦告受傷，鄰居驚聞救命聲報案。執法人員趕抵時，3人已走落街，身上俱染血，人員隨即以涉嫌傷人拘捕疑兇，3人均由救護車送院救治。現場所見，案發單位木門及門口地上血漬斑斑，更留下血鞋印，場面觸目驚心。

打鬥聲此起彼落 3人俱傷 現場新填地街455號唐二樓一劏房。上周六晚9時許，姓江（37歲）男子與姓鍾（38歲）妻子正在家中看電視。期間，鍾婦的姓蔡（47歲）前男友突然到訪，他入屋後與兩夫婦疑因感情問題爭吵。未幾，有人怒不可遏，隨手擸起一把約20厘米長鉸剪襲擊鍾婦，她猝不及防背部被刺中流血。江男見妻子遇襲，立刻拿起櫈子反抗護妻，打鬥聲此起彼落，鍾婦大叫救命，鄰居聞訊報案。

執法人員接報持盾牌到場時，江氏夫婦已走落街求救，蔡男也尾隨追落樓，當時鍾婦坐於新填地街與快富街交界一排檔對開行人路上，江男則赤膊僅穿內褲，頸部受傷淌血，蔡男亦頭部流血。人員隨即喝令蔡男不要亂動，他其後坐於地上，江男向人員指證「佢斬我兩公婆」。

鐵閘枝扭曲 單位另檢菜刀 救護員抵達替3名傷者包紮傷口，遇襲夫婦分別背、頸，手及肩部受傷，兩人身上均有一條2至3厘米長的傷痕，蔡男則面部有被利器刺傷傷痕，3人俱清醒送往廣華醫院救治。人員進入案發單位了解，在現場檢獲懷疑涉案鉸剪、一把約30厘米長菜刀、染血衣物及一對拖鞋，事後帶走相關證物助查。人員經初步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕蔡男，他報稱為菜檔員工，正被扣留調查。

昨晨在案發現場所見，發現單位木門、地上均遺下斑斑血漬，亦留下血鞋印，場面觸目驚心。此外，單位鐵閘有鐵枝扭曲損毀，不排除事主被疑兇追斬時，與對方扭鬥期間有硬物砸向鐵枝所致。據了解，鍾婦仍然留醫。