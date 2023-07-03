過渡屋仁愛居410單位 月中入伙

【本報訊】基層住屋需求殷切，市建局參與由仁愛堂負責營辦的元朗洪水橋過渡房屋項目「仁愛居」，協助管理項目的規劃和設計，以及相關的建造工程。市建局行政總監韋志成昨發表網誌，指今年6月底完成「仁愛居」所有工程及驗收工作，合資格住戶本月中開始入住。同時，市建局在參與過渡房屋項目的工作亦告一段落。

走廊寬敞 單位內設梗廚 「仁愛居」步行約3分鐘便可到達輕鐵洪水橋站，屬兩座樓高4層、由「組裝合成」方法建造的過渡房屋項目，合共提供410個單位，將在本月初交予營辦機構仁愛堂。市建局團隊在過渡房屋項目首次採用「橫向型」布局，盡用牆身空間開設窗戶，可以讓單位更「光猛」，並加強天然通風。

另一方面，每個單位亦設置圍封式廚房（俗稱「梗廚」），單位廁所設有窗戶以加強通風並引進陽光照射。單位內籠在扣除牆身厚度後約2.5米闊，方便住戶放置家具。各樓層的走廊擴闊至1.5米，為住戶提供更寬敞的通道；每座大樓地下設置地下大堂、保安崗位和信箱，為住戶提供基本的屋苑設施。

市建局早前決定將項目的協調和管理工作費用回饋社會，悉數用於項目上，為住戶提供6項公用和社區設施，包括在大樓排水管的天台排氣喉，安裝紫外光消毒殺菌裝置，添置多部「太陽能滅蚊機」，在公共走廊則裝設超過100部吹風機等。

而仁愛堂亦撥出額外資助，免費為住戶提供電磁爐、電熱水爐，以及窗口式冷氣機等家電配置，減輕基層住戶的經濟負擔。同時，興建一個面積約50平方米的多用途活動室，為項目內的基層住戶提供各類型的社區支援服務。