室溫錄逾36℃ 有家歸不得 天台屋籠屋通風差 猶如焗爐

【本報訊】截至6月底，本年已發出11次酷熱天氣警告，但部分板間房卻未有設置冷氣，甚至沒有窗戶；即使有窗戶，亦因坐向問題以致不能通風，酷熱天氣及熱帶風暴嚴重折磨一眾劏房戶。

過半數人熱到失眠 社區組織協會上周分析單位內外氣溫，發現深水埗天台屋及北角籠屋的室內氣溫，高達攝氏36.2度，較室外天文台所錄得的溫度高出約攝氏3度，猶如「焗爐」，以致居民有家歸不得，需到商場、圖書館等有免費冷氣的地方乘涼。

調查發現，在炎夏、暴雨及打風期間，絕大部分劏房戶表示上述情況嚴重影響自己及家人，有57%受訪者表示屋企「熱到好似火爐」，感覺家中氣溫較室外還要更高、58.7%人因「屋企太熱」致睡眠出現問題、44.8%人曾在單位內「熱到頭痛、頭暈」、42.5%出現氣管或鼻敏感以及38.9%人出現熱疼等皮膚問題；另有50.2%人表示因下雨導致室內潮濕積水，居所衞生狀況愈見惡劣，例如家中經常出現蟑螂、蚊子、老鼠等，而天花、牆身及窗邊亦會出現發霉。

調查亦發現，在盛暑之下，劏房戶為節省家中水費電費開支，除了多喝水，大多受訪者表示會減少留在家中及煮食，反而選擇到戶外有免費冷氣開放的地方乘涼，例如圖書館、商場、社區中心等，甚或有少數人更會寧願自費到餐廳或網吧等地消磨兼涼冷氣，直至睡覺前才回家。