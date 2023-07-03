西九故宮館擬再招募200義工

【本報訊】香港故宮文化博物館開幕至今一年，其義工計劃共招募約500人。館方擬於本月再招募新一批約200名義工，讓同好發揮所長，參與接待訪客、教育活動和圖書館管理等工作，共同為文化傳承出一分力。有早在故宮開放前已報名的義工協助修復文物，並向訪客介紹修復工具和方法，學到很多新知識及為工作減壓。也有退休人士當義工，向訪客介紹展品的歷史和特色，學以致用。

從事文職工作的廖小筠一直對博物館具濃厚興趣，早在香港故宮文化博物館開幕前已報名參加義工計劃。來到博物館後，她參與設計公眾活動，讓訪客嘗試修復古畫，體會箇中難處。她指，修復古畫時要揭開畫後的托紙，動作看似簡單，但只要嘗試過便會知道，這一點也不容易。她現時每星期都會抽出一天時間，協助修復文物或向訪客介紹修復書畫的工具和方法。

義工分享：修復文物助紓壓 廖指，當上義工後學到很多新知識，邊學邊做，趣味豐富，而修復文物也有助減輕工作時累積的壓力，「文物修復的工作最重要是慢，快和急都會出錯，當我修復文物時，心境會愈來愈平靜，壓力也得以紓緩。」