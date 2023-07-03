日內瓦發明展 機電署奪23獎

【本報訊】科技創新造福人類發展。機電工程署在過去兩屆「日內瓦國際發明展」中，分別獲得8個和19個獎項。而於今年4月舉行的發明展中，該署也獲得23個獎項，包括一項特別獎、3項金獎、7項銀獎和12項銅獎。當中獲特別獎暨金獎的「預防電車脫軌及碰撞系統」，是協助電車在行駛時實時偵測軌道內的外物，並發出警報提示司機，防止電車發生意外。

預防電車脫軌碰撞系統獲金獎 香港島部分的電車軌道與行車路位置有交叉重疊，萬一不小心則會相撞。機電署聯同香港電車有限公司研發全球首個應用在雙層有軌電車上的實時偵測系統「預防電車脫軌及碰撞系統」。

該系統運用安裝在電車頂部的衞星定位系統及遠距離光學雷達（LiDAR），並配合裝設在路軌兩旁防撞欄上的固態光學雷達，透過深度學習模型，比對路段的「地理點雲」資料及真實環境，協助判斷在前方路軌上的物體是車輛、行人或外來異物，然後即時向司機發出提示。

而透過深度學習模型，亦能提高判斷外物的準確性。系統能在交叉路口偵測到25米內的金屬外物，在直路時甚至能偵測到70米內的外物，測試時偵測準確度達99%，即使在滂沱大雨中仍能保持偵測效能。

除了「預防電車脫軌及碰撞系統」，「智能防污海水濾網」、「可再生能源探索者」亦獲得金獎，而「智能缸車檢測機械人」則得到銀獎暨韓國消防協會特別獎。