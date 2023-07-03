本地生產總值逾2.8萬億元

【本報訊】本港出口連跌5個月下，港府早前預測，假若外圍環境差，全年經濟增長3.5%至5.5%的目標會有困難。就疫後復常經濟需時復甦，港府財金官員表示，香港過往經歷不少高低起伏，包括亞洲金融風暴、環球金融海嘯等。但本港經濟持續發展，不斷擴容，本地生產總值已超過2.8萬億元，較1997年增加超過一倍，年均增長率約2.8%，高於其他先進經濟體同期的平均增長率1.9%；本港人均生產總值達到49,000美元高水平，相等於約38.4萬港元。

官員指，政府在醫療、社福和教育的開支持續增加。本港男性和女性的平均預期壽命由1997年的77.2歲和83.2歲，分別增加至去年的81.3歲和87.2歲；人口中擁有專上教育水平的比例約47%，較同期增加約25%。

人類發展指數 港排名第4 據聯合國「人類發展指數」排名，在191個國家和地區當中，香港去年位列全球第4，僅次於瑞士、挪威及冰島，反映本港綜合發展水平和生活質素處於領先位置。

他又提到，內地龐大的市場規模、持續穩定的發展和改革開放，以及多方面的不斷創新，為本港發展提供最有利的環境和無限的機遇。他稱要繼續抓緊歷史發展機遇，特別是讓青年人更深入了解內地發展的進程、理念、道路和目標，讓他們都能把握好這個黃金機遇期，充分發揮所長。