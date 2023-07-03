AI深偽以假亂真 視像行騙趨增 首5月呃投資擸9.4億 勁升一倍

【本報訊】騙徒犯案手法緊隨科技潮流。今年頭5個月的整體罪案數字，不論案件宗數及損失金額，均較去年同期上升，在投資騙案中，錄得的損失金額更勁升一倍至9.4億元（見表），執法部門特別提醒，透過人工智能（AI）創造出來的深偽技術，能夠將仿造對象的人物，製成維肖維妙的假影片或實時換臉視像通話，欺騙受害目標，並呼籲市民，特別是熟悉科技的青少年，提醒身邊的長者提防相關的犯罪手法。

切勿輕易提供指紋辨識資料 執法部門表示，騙徒可以利用名人訪問或新聞等影片，透過人工智能技術製成假影片，例如新聞報道員報道有港人透過某銀行，每月賺取4.5萬元，影片中，不論報道員在報道時的口形，以及為影片配上的字幕等，均容易令人信服是如假包換的真新聞，騙徒可藉假影片，以投資、電話、勒索及電郵等方式進行詐騙，至目前為止，本港暫未接到實時人工智能換臉視像的騙案舉報。

近日傳出有市民接獲來歷不明的視像通話要求。執法部門提醒，一旦接到可疑視像通話，可要求對方在鏡頭前做指定動作；作出提問測試對方身份真偽；切勿輕易提供人臉及指紋等生物辨識資料；提防親友在視頻或錄音中提出匯款要求，以及避免接聽陌生視像通話來電。

執法部門亦提供一些貼士，教授如何應對網上的不實資訊，包括不要輕易相信網上資訊；養成事實查證習慣；如懷疑文字或圖片被竄改，可試用搜尋器找出處；多從不同媒體查找資訊，多角度查找真相；在解讀「消息指」、「已Fact Check」等訊息時應保持懷疑態度；如懷疑內容屬假資訊，應避免轉載，並向事實查證機構查詢。

今年與去年首5個月騙案數字比較