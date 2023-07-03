高鐵地鐵化料月內小幅度實行

【本報訊】不少市民趁假日乘高鐵北上。港鐵前日晚上近7時半表示，由於香港西九龍站有信號故障，高速鐵路列車服務受阻，至晚上約8時才逐步恢復正常。有議員昨指了解到港鐵將在7月小幅度地實行高鐵地鐵化，希望相關措施可有效分流東鐵綫擠迫。針對前晚在高鐵事故，該議員認為港鐵在疏導人流的補救方案、資訊發布、配套接駁車等「仲可以進一步完善」。

前日晚深夜時分過關高峰期間，連接兩地關口的羅湖管制站大堂、羅湖橋均逼滿數百名等待過關的市民，有讀者指因等候掃俗稱「黑碼」的健康申報表，花3小時才能過關。

取消黑碼建議 已交人大 該議員指取消黑碼的建議已遞交全國人大常委辦公室，冀之後可約見海關總局、衞健委等，而香港方面，當局亦支持取消黑碼，她指實際上過去不需黑碼，因此措施「有機會向前行」。

在「港車北上」方面，她指現時有4,000多輛遞交申請程序，有約2,000部完成程序，而昨日流量少的主要原因在於保險事宜，因此希望香港和內地政府可進一步緊密溝通。