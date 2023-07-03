西九高鐵信號故障 議員斥修復時間長

料無車誤報「有車」 停駛逾兩小時 廣深港高鐵香港段香港西九龍站前晚列車服務一度受阻，超過14班列車因信號故障而取消或延遲。議員田北辰表示，初步估計事故原因是信號系統在無車的情況誤報「有車」，令控制室未能指示列車進入路軌。受事故影響，期間西九站高鐵北上列車服務停駛逾兩小時，田批評是次修復時間太長，理想是在半小時內完成查證，並更換有問題硬件。

田北辰又指，高鐵短期內接連發生兩宗延誤事故，包括對上一次是5月8日發生，因信號故障導致26班車取消，他認為情況不能接受，港鐵必須盡快展開全面檢查。

至於應否引入懲罰機制，他指，由於高鐵涉及兩地共同監管，較難釐清責任，除非事故明顯涉及港鐵責任。

返港客無收通知 焗深圳過夜 據本報記者昨早於西九站所見，車站顯示屏則顯示所有離港列車，包括長途和短途，現況均為「準時」，未見再有延誤。站內有不少旅客進出，包括有個別前晚受影響的乘客，在車站退票櫃台辦理退票手續。

港人陳先生指退票過程順暢，需時約10分鐘便完成手續。他指，前晚打算乘高鐵由深圳返港，惟他在內地無收到港鐵通知，到達深圳車站後才得知班次延誤，最終更要在深圳入住酒店一晚。他認為，港鐵發生事故後應及早通知乘客，讓受影響的市民或旅行有充足時間轉乘其他交通，故對港鐵是次安排感到不滿，有損形象。

受影響乘客 30日內西九站退票 港鐵指，前晚受影響乘客若想退票，30日內可到西九站，或到12306票務網站平台的網頁或手機應用程式辦理。