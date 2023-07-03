食客揭飯藏昆蟲 餐廳免費圖了事

【本報訊】不少港人都會趁周末及假期外出遊玩，或與家人親友們在外用餐。不過，將軍澳有網民前日趁假期，與家人外出到餐廳享用午餐，惟用膳至一半時，其兒子發現眼前的飯碗藏有昆蟲（圖）。雖然涉事餐廳事後免去飯餐收費，並另補上無異物的同一款食物以作出補償，惟事主見到上述昆蟲後表明「食唔落！」

補償同款食物 事主：食唔落囉 事主前日下午在社交平台群組「將軍澳主場」發文反映，於坑口南豐廣場某連鎖餐廳進食午餐，惟「食到一半睇到（昆蟲）」。事主在留言中回應網友時又指出，「好彩我囝發現後，問我係咩嚟，冇食落肚」。他又提到，餐廳方面事後想作出補償，「個飯唔洗錢，佢話煮多個畀我，但我食唔落囉」。

事件引起網友及街坊們關注，有人表示亦曾在該餐廳，發現不尋常的食物衞生問題，「有次諗住買外賣，見到有隻大老鼠從廚房走咗入喺櫈底，失蹤了」、「最慘食左（咗）一半，換碟新嘅比（畀）你都冇胃口再食」、「景林食過二次都有小強」、「南豐真係好恐怖」。