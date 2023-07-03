屯門今起次輪滅鼠 議員：勿3分鐘熱度

屯門區第一期滅鼠行動結果

【本報訊】今年第一期滅鼠運動已結束，第二期滅鼠運動於今日至9月8日展開，食物環境衞生署稱會從「多方面進行策略性滅鼠行動」。有屯門區議員指滅鼠計劃不能3分鐘熱度，又指今年蚊患指標從4月開始超標，直到7月也未有特別改善，冀當局也要解決這些問題。

食環署提交屯門區議會的文件指出，第一期滅鼠運動共捕獲693隻活鼠、458隻死鼠、填堵鼠洞20個；當局也進行3,986次巡視工作、放置6,682個鼠籠及鼠夾、6,000次進行毒藥殺鼠行動。

至於第二期滅鼠運動，該署將會在上半年於鼠患參考指數調查中探測到有鼠患出現的地點加強行動，相關措施包括在目標地點和鄰近公眾地方如空置土地、污水渠、花槽及垃圾收集站等，以及區內其他鼠患地點，進行有系統的鼠患調查和滅鼠工作，如有迹象顯示鼠隻為患，會採取適當的滅鼠措施，包括放置毒餌或捕鼠器。

與此同時，食環署小販組、街市組及潔淨組人員亦會加強巡查目標地點的街市、市政大廈、小販市場、避風塘、與食物業處所毗鄰的小巷及其他鼠患地點，斷絕老鼠食物來源、清除老鼠藏匿點及堵塞老鼠通道，也會在目標後巷加強街道潔淨服務，同時加強巡查食肆，針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、不適當處理和棄置垃圾等情況。

冀當局同時關注蚊患 屯門區議會副主席黃丹晴認同整體計劃有成效，但重點為不要3分鐘熱度，要持續改善地方和環境衞生。他續稱，今年蚊患問題比過往更嚴重，4月的蚊患指數已經開始超標，直到7月都未有特別改善，希望署方可留意蚊患問題。