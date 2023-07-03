膠板捉鼠教育欠奉 鼠屍化骨養蛆蟲

商場天花傳惡臭 蒼蠅亂舞衞生憂 市民錯誤使用老鼠膠板，分分鐘由滅鼠變成細菌傳播﹗繼早前一間食肆的假天花「天降蛆蟲」，揭發原來有老鼠屍體在膠板上腐爛至滿布蛆蟲；惟恐怖情況不止一單，有議員收到街坊求助，指商場假天花傳來陣陣腐臭味，更有愈來愈多的蒼蠅在該處飛來飛去，因而找來專家協助查出原因，發現置放在假天花上的膠板，驚見有「老鼠白骨」並滿布蟑螂及蛆蟲。有滅蟲鼠專家及議員直言，政府主動稱要以「平靚正」老鼠膠板作為主力滅鼠工具，引來市民倣效；惟不正確使用卻有機會成為細菌傳播溫床，呼籲政府加強有關宣傳工作。

早前紅磡一間泰式餐廳發生「天降蛆蟲」，令議員陳凱欣向本報報料，指日前辦事處收到街坊求助，指其店舖假天花傳來陣陣腐臭味，隨着日子愈來愈久，更有蒼蠅亂飛情況，初時以為因天氣炎熱令蚊蟲孳生，惟情況愈趨嚴重，因此向議員求助。陳凱欣指經安排專業滅蟲公司到戶了解，發現來源是上址假天花的一塊老鼠膠板上，有一具已化為白骨的鼠屍之餘，更伴隨有蒼蠅蛆蟲及蟑螂屍體，畫面異常恐怖。陳指，細問街坊情況，才知原來是對方早前自行在該處置放膠板，卻忘記定期了解或棄置，最終發生此情況。

當局稱鼠膠便宜 市民倣效 陳凱欣直言，她早前分別在立法會特別財委會及食物安全及環境衞生事務委員會，跟進政府滅鼠事宜，原因是政府聲言由於發現老鼠膠板的成本相宜，且捕捉成效顯著，較傳統鼠籠、鼠夾的方法高出四倍，因而在2022至23年度其防治蟲鼠組將會加強放置膠板工作；惟陳指，雖然當局回應時指會有指引，僅在晚上於街市及垃圾收集站等室內地方放置膠板，並在翌日早上收板；但消息一出，不少市民倣效，包括將膠板放置在室外地方，導致誤捉野鴿、貓等動物，令嘉道理農場都發出聲明呼籲市民停止使用。

由於市民錯誤使用老鼠膠板，情況實屬不理想，惟食環委員會在5月時已討論滅鼠工作，陳凱欣指正了解有關議程，惟指若然情況惡化，將要求在暑假加開會議，連同核污水等重要議題作出跟進。她續指，政府必須盡快作出教導巿民正確使用老鼠膠板的宣傳工作。

鼠屍腐化 助長細菌孳生 香港蟲害管理學會主席陳澤森指出，錯誤將老鼠膠板放在室外位置影響其他動物之餘，就算放在室內地方，如假天花等位置後卻不作跟進，因老鼠本身有機會帶有細菌，若任由捕獲的鼠屍腐化，有機會產生更多細菌。

而若市民無妥善處理其屍體，如隨處棄置或處理時無戴手套及消毒，有機會令細菌傳播。因此他亦認同政府雖作出宣傳，但市民有需要時，應找專業防治蟲鼠公司協助處理。記者梁愚瀚