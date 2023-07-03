夥拍內地研究院 港大成立創新中心

【本報訊】香港大學與北京協同創新研究院共同成立香港大學協同創新中心，該中心將在促進研究轉化，加強科學研究、技術產業化和人才培養等多個領域的合作。

致力培養創科人才 該中心揭幕典禮早前舉行，由港大副校長（研究） 申作軍、港大協理副校長（研究） 黃思齊，以及北京協同創新研究院院長王茤祥和副院長（國際合作）周新建博士主持。雙方於典禮上簽署了一份聯合培養博士研究生協議，共同培養創新創業技術人才。典禮過後，周新建主持了一個宣講會，向與會者介紹港大與北京協同創新研究院的合作框架，以及各種研究資助機會。

申作軍致詞時表示，該中心將匯聚頂尖研究人員和行業合作夥伴，開展前沿研究項目，共同為複雜問題尋找解決方案，創造新知識、培養創科人才。他指，北京協同創新研究院早已和全球不少頂尖大學開展合作，對於與該研究院結成合作夥伴，港大深感興奮。王茤祥表示，重大基礎研究成果產業化是推動科技進步的重要方式，而港大是世界著名學府，成立該中心可充分發揮港大學術優勢、學生優勢和其研究院的技術加速綜合優勢，建立「技術研發、產業培育、人才培養」三位一體創新創業高效機制，培育更多原創技術和新興產業。

北京協同創新研究院是北京大學、清華大學等內地大學，於2014年共建的公益性創新平台，在美國、英國、香港均設有分院，致力構建全球協同創新體系，將大學基礎科技成果轉化為現實生產力，服務人類可持續發展。