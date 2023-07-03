校內建智能水耕室 小學生 習編程 操控物聯網

【本報訊】為推動智慧農耕，煤氣公司開發物聯網控制系統，以支援水耕運作。其中，元朗八鄉中心小學成為首間應用新系統的學校，校內興建面積約200平方呎的智能水耕室，內裏種植着各款蔬菜，毋須人手照顧，仍茁壯成長。此外，師生更可透過智慧農耕進行STEM教學，實踐跨學科學習。

煤氣公司研發 協助籌備 煤氣公司介紹，智能溫室由煤氣員工研發，最初設於煤氣公司元朗的慈善農莊裏，目的是提高生產效率，捐贈更多農作物予慈善機構。至於位於八鄉中心小學的智能水耕室，籌備和興建歷時共兩年，溫室設有物聯網（IoT）控制系統，利用傳感器和微型控制器收集室內的溫度、濕度、營養液濃度、酸鹼度和含氧量等數據，再透過電腦智能控制系統，調節濕度、溫度和補充水分、營養液等。同時，水耕室引入太陽能供電系統，維持物聯網系統的運作，並可遙距監控發電和耗電狀況，令能源運用更環保、更高效。

八鄉中心小學校長黎婉姍表示，溫室落成後，除了學習水耕知識外，學生也會學習編寫程式用作操控物聯網系統，把書本上學習到的STEM知識應用到生活上。「學生利用物聯網控制系統全天候培育植物，是多元性的學習活動，發掘他們對種植的興趣。」

煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑表示，希望智能系統有助種出新鮮、可口、有機的農作物，更期望未來將系統送予更多學校，培養更多人才。