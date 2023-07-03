酷熱迎周五小暑 補充水分防中暑

【本報訊】七月踏入炎夏，臨近廿四節氣中的「小暑」，意味氣溫將愈來愈熱，不過天文台預料未來9天仍會落雨，而且今日及明日（3日及4日）部分地區的雨勢較大，期間會有狂風雷暴。此外，周三起一連7天均天氣炎熱，其中周五的「小暑」當日，最高溫更達攝氏32度，而周六（8日）起一連3天日間酷熱，氣溫進一步升至最高攝氏33度。市民出門記得帶雨傘之餘，亦要小心中暑補充水分！

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日，為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨，預料受一股西南氣流影響，本周中後期華南沿岸地區天氣炎熱，亦會出現幾陣驟雨。

今起落足9日雨 根據9天天氣預報，今日起落足9日雨，當中今明兩天，部分地區雨勢較大且有雷暴，期間氣溫介乎攝氏26至31度；本周三仍有雷暴，但當日起一連3天會有陽光及炎熱，氣溫由攝氏28至32度；隨後3天將進一步升溫，部分時間有陽光且日間酷熱，最高溫達攝氏33度，而下周二（11日）稍有降溫但仍然炎熱，氣溫徘徊攝氏28至32度。