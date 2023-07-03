新冠易引「蛇」纏身 疱疹疫苗助解困

冀港府納入接種計劃 降醫療系統負擔 新冠病毒削弱免疫力，隨時引「蛇」出動，禍害深遠！醫學界引述研究指，新冠感染者「生蛇」（患帶狀疱疹）的比率較未感染病者高出最多5倍，而逾九成中年人均面對生蛇風險。香港疼痛學會稱，生蛇易誘發神經痛，睡眠、洗澡等均會劇痛，促大眾及早打針減發病風險，又建議港府資助疫苗，減少醫療系統負擔。

市民一般感染水痘痊愈後，病毒會潛伏在神經內，當免疫力下降時重新活躍，誘發帶狀疱疹「生蛇」，而一般疱疹會發於腰部及背部，患者會有發燒、頭痛等類似感冒的症狀，個別部位皮膚灼熱或痕癢、出皮疹、凸起的水泡形成帶狀。部分患處會劇痛，猶如灼痛、刺痛或電擊。

疱疹後神經痛 影響日常生活 香港疼痛學會表示，全港97%的39歲以上成年人均帶有水痘帶狀疱疹病毒，變相每3人便有一人具患病風險，而新冠病毒、流感等均為「引蛇」出動的一大原因。有美國研究顯示，新冠感染者中，有1.8%同時生蛇，患病率比一般醫院記錄的病例高出最多5倍，亦有研究指生蛇或與新冠感染有明顯關聯。該會又說，糖尿病、慢性腎病等長期病患亦屬高危群組，例如系統性紅斑狼瘡、類風濕性關節炎患者的患病風險分別較一般人高3.1倍和2.5倍。

市民除了擔心被「蛇」纏身，更需留意即使皮疹消失後，疱疹後神經痛仍可持續數月至數年；多達30%「生蛇」患者有疱疹後神經痛。該會會長黃河山提醒，千萬不要小看疱疹後神經痛，它會影響患者日常生活，有時連輕輕觸碰到外物，都會感到劇痛難當，例如穿衣、洗澡、睡眠都成問題。患者平日也會較難集中注意力、感到焦慮，甚至減少社交聚會等。而大部分患者要接受最多5種藥物治療，緩解疼痛，但成效未必理想。

黃河山續指，美國疾控中心建議50歲或以上人士、19歲或以上免疫力低的人士，均應接種新一代帶狀疱疹疫苗，以降低帶狀疱疹及疱疹後神經痛的風險。市民可通過家庭醫生或診所接種疫苗，而疫苗分為兩劑，需間隔2至6個月接種。醫學界又說，政府長遠而言應考慮將疫苗納入政府疫苗接種計劃，令有需要的市民獲得保障之餘，減少醫療資源的負擔。