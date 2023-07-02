阿蛇入夢會周公 整頓治安一場空

相傳喺唐代有位上京赴考嘅書生，路經旅店投宿，巧遇一位老道士；兩人一見如故，老道士於是贈予書生一個青瓷枕頭，當時店主喺度蒸黃粱米飯，書生便用枕頭就寢。喺夢中，書生考中進士、平步青雲，享盡榮華富貴，最後老死家中，但夢醒之後，發現鍋裏嘅黃粱飯仲未煮熟，可見夢境之短暫。呢個正係「黃粱一夢」嘅典故由來，比喻榮華富貴如夢般短暫，終歸會變成泡影！

古有「黃粱一夢」，今時今日嘅香港，就有「阿蛇入夢」，可以用嚟比喻本港嘅治安，終歸會成為泡影！繼去年揭發有軍裝警員「夢中護國安」之後，近排又有警員被市民揭發，當值期間公然坐喺警車司機位上，昂首擘開口睡大覺，旁若無人咁款。從網上流傳嘅照片可見，拍照嘅市民當時係相當接近警車，而且係喺警車車頭企定定咁影，但呢位警員絲毫唔察覺，咁有賊直行直過都唔知，睇嚟佢喺夢入面，同周公相談甚歡，可能係討論緊家國大事，又或者討論緊點樣先可以加強執法工作嘅效率，點先可以守護本港嘅繁榮穩定咁啦！

呢嗱！警員都係人，攰就要瞓，正常嘅，何況呢位警員好可能同周公討論緊大是大非，大家話係咪？之不過，返工就要專心工作，維護好本港嘅治安，瞓覺應該係休班之後嘅事；家陣當值期間瞓大覺，唔通休班先嚟捉賊？睇番最近嘅新聞，又好少見到有休班警幫手捉賊噃，反而見到有啲休班警身陷漩渦，面臨法律制裁。何況，當值期間着起套制服，就代表緊警隊，就算有咩內情，始終會破壞警隊嘅形象，令親者痛、仇者快，市民見到只會擔心本港治安，不法分子見到無不拍手叫好，咁點搞呢？

假如話本港現時天下太平、治安好到路不拾遺、夜不閉戶，所以警員得閒到咩都唔使做，坐喺警車呆等到唔小心瞓着咗，大概市民都會體諒。現實係，本港今年首季錄得20,584宗罪案，較去年同期多咗6,718宗，升幅高達48.4%！如果單純數字唔夠說服力，揭開報紙一睇，隔三差五就有幾宗斬人案，有黑社會，有南亞兵團，有假難民，仲要毒品氾濫，詐騙黨橫行，真係偷呃拐騙樣樣齊。

又話要做守城真漢子，拜託拎番啲氣概出嚟！好似古時嘅英雄豪傑咁，漢代名將霍去病上奏時一句︰「匈奴未滅，何以家為？」然後就率領數萬精兵，一路打到漠北，使匈奴十年不敢來犯；故事傳頌千古，至今依然係佳話！咁一眾執法者係咪可以效法一下，講番句︰「罪案未滅，何以睡為？」然後開始掃蕩罪惡，消滅黑社會，使不法分子唔再敢犯案，讓本港恢復和平穩定呢？當值搵周公，想搞好治安真係發夢，最終只會一場空！