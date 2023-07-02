樓市沉淪不見底 港官不知業主苦

房屋問題一直困擾特區至深，現屆政府擺出有為姿態，可惜說多做少，而且走不出不做不錯、小做小錯的桎梏。財爺陳茂波早前表示，有意再放寬首置人士按揭成數，惟又拒絕調整樓按壓力測試要求。對於協助「邊緣」市民上車，有關政策顯然自相矛盾。

目前樓按貸款人需通過假設按揭利率加2%，以及供款佔入息比的要求。陳茂波解釋，現時加息環境未完結，即使結束後息率仍在高位維持較長時間，供樓涉及20、30年，息口波動在所難免，壓力測試的要求不宜調整，而供款能力亦涉及個人經濟能力變化，有金融安全和金融穩定的考慮。講來講去，就是反映出港官一本通書讀到老、不做不錯的施政心態。

所謂坐昧先機之兆，必貽後至之誅，港官一味望天打卦，隨時牽連極廣。統計顯示，本港樓市只升不跌的神話告終。去年樓價大跌15.6%，不僅終止連升13年的升勢，更創下24年來最大跌幅，拖累負資產個案飆升22倍至18年來新高。儘管今年首季樓價回升7%，但住宅成交量於3月起開始下滑，甫踏入第二季已無以為繼，按季跌約0.63%。更不堪的是，今年首5個月全港117個大型屋苑中，持貨5年或以下轉售蝕讓比例高達六成半，較去年下半年急增逾一成，業主身家大縮水，苦不堪言。

港府一方面擬再放寬首置人士按揭成數，意欲協助那些「掹掹緊」的邊緣市民上車，但同時不願放寬樓壓測試，好聽一點是穩健做法，直接講即是不做不錯，到頭來那些「邊緣」年輕人還是無法置業。再說，樓市欲振乏力，大行紛紛預測今年樓價繼續下調，港府依然不肯「撤辣」，無異於作繭自縛，完全不合時宜。

必須指出，港府由2010年開始推出樓市辣招，綜觀過去十餘年，市民對住屋需求屬剛性，本港面對土地供應不足、利率長期偏低等因素影響，樓價仍然節節上升。然而去年樓價開始下跌，而且跌勢不止，並非辣招收效，而是環球市況令市民對經濟前景沒有信心。一來移民潮未止，二來美國加息周期未完，內外皆沒有利好因素，辣招只會進一步打擊市況。近期賣地成績欠理想甚至流標，正是整個社會不看好前景的反映，港府還不撤辣為樓市注入生氣，一旦進一步尋底，勢必動搖整個社會的穩定性。

更令人失望的是，港府言必稱協助基層上樓是重中之重，但對於收回粉嶺高球場興建公營房屋，最近卻有意打退堂鼓。規劃署忽然向城規會提交文件，建議將高球場擬建公屋用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，表面上是為了符合環評報告的權宜之計，實際上卻會影響建屋數量和時間表。與此同時，權貴不斷向港府施壓，高球場起樓大計隨時胎死腹中。

回歸26年，房屋問題依然無法可解。無殼蝸牛望樓興嘆，有樓階級不是淪為負資產就是蝕讓離場，港官卻一味好官我自為之，完全不知民間疾苦，寧不悲乎！