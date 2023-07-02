自成一家：打「琉球牌」要小心

《人民日報》早前披露最高領導人視察國家版本館時提及琉球（現沖繩縣），被外界視為做法不尋常。印象中，這是最高領導人首次在公開場合談到琉球；而《人民日報》作為內地最高級別的官媒，又直接引用他的原話，似乎反映北京當局有意打「琉球主權牌」。

琉球一直是明清時期中國的藩屬國，後來遭日本武力吞併。二戰後，美日兩國私相處置琉球歸屬，但沒有獲得同盟國的一致承認。換言之，琉球主權歸屬在國際法上並無明確的法律規定。

日本近年和美國走得愈來愈近，又不斷介入台海，令中國大陸有如芒刺背。琉球的主權歸屬問題也很自然成為北京制衡日本的一枚棋子，可以用來反擊日本打「台灣牌」。當然，北京現在提出「琉球主權牌」既有利也有弊。

在傳統國際法，關於領土取得和變更的方式一般有先佔、添附、時效、割讓和征服。現代國際法則通常主張以民族自決和全民公決。日本統治琉球初期，島內掀起獨立浪潮，但現時支持獨立的人已不多。北京炒作「琉球地位未定論」未必有效。打「琉球牌」可能會衍生的另一個副作用，就是給了那些「中國威脅論」的製造者提供口實。亞洲不少國家如北韓、越南在古代都是中國的藩屬國。近代西方列強崛起後，中國自身難保，無力保護藩屬國，這些藩屬國才紛紛獨立自主，各自發展。

時至今日，部分國家對中國的崛起不乏防範，其中一個原因是中國提到與鄰國的領土領海爭議問題時，經常會拋出歷史淵源之類的論述。倘若北京打出「琉球主權牌」，只會增加周邊小國對中國的憂慮，並結成對抗中國的防線。這是北京要留意的。