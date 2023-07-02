橫眉冷看：拜登開心得太早

俄羅斯爆發瓦格納集團兵變之後，美國總統拜登既樂不可支，又語無倫次，他接連兩次聲稱，俄國在伊拉克戰爭中已經落敗，更直斥俄羅斯總統普京是國際舞台的賤民，指對方將為世人所唾棄。

拜登口中的伊拉克戰爭，應是指烏克蘭戰爭，這位白宮主人年老糊塗，經常會出現口誤，但即使所講的是俄烏戰事，俄羅斯也不過是出現了一次短暫兵變，是否就代表俄軍無力再戰，又是否代表普京會愈來愈陷於孤立無援呢？

拜登老人未免開心得太早，經過是次兵變，普京在神壇上的光芒或許不如往昔，但地位仍然牢固，他對國家的控馭能力依舊深不可測。正如本欄前述，瓦格納集團叛變後約12小時，普京發表全國講話，當時的叛軍仍未撤退，兵團領袖普里高津還未肯接受勸降。然而，這位克里姆林宮的主人已老神在在，他信心十足地說：「內戰讓俄國人殺俄國人……但我不會讓這種事再一次發生。」

會讀的人自然能夠讀出訊息，要知道在兵馬倥傯、一切尚未塵埃落定之際，普京竟然智珠在握，敢斬釘截鐵地保證不會讓內戰發生，這是何等的氣魄與自信，而他又確能說到做到，杯酒不出便可盡釋普里高津兵權，手段如此高明，環顧當今之世，恐怕還沒有多少個國家的領袖能有這般能耐。

雖然筆者經常強調天道循環，如今正逢陰盛陽衰，不是一個強者當運的年頭，但所謂不當運，是指強者之路會比以往崎嶇難行，套用電子遊戲的術語，如果強者行運之時，能量值是100，現在適逢背運，能量值就可能只剩60。然而普京是強人中的強人，他的能量值就算下跌一半，要扳倒對手，仍然不是難事。