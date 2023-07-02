強詞有理：美軍捱炸

俄羅斯近日以導彈夷平烏克蘭東部一間酒店，烏方嚴厲譴責俄方襲擊民用酒店，導致多名平民死傷，但很快就沉默了，因為在鏡頭底下，人人都知道該酒店正是美西方僱傭兵的窩點，受到襲擊無話可說。據說今次遇襲的主要是美軍偽裝的僱傭兵，當中包括高級指揮員和軍事顧問，即使吃了大虧，美方也不敢聲張，只能冒着巨大風險派出直升機前往救援。美軍在全世界耀武揚威，橫行霸道，唯獨在俄烏戰場上鬼鬼祟祟，捱了導彈也只能忍氣吞聲，實在狼狽。

美國一直否認出兵介入這場戰爭，分明是自欺欺人，烏克蘭隨處可見僱傭兵的身影，有的是退役軍人，有的根本是現役軍人偽裝而成。他們自作聰明，以為躲在民用酒店就可以平安無事，結果還是逃不過俄軍導彈的眼睛。顯而易見，經過一年多的較量，俄軍已改變打法，不再採取大規模進攻模式，而是以靜制動，同時加強情報收集，再以導彈進行精準打擊，定點清除。事實證明這招確實有效，既避免己方過多傷亡，也令對方防不勝防。

難為烏克蘭還在吹噓大反攻取得進展，各個方向都得以向前推進云云，可謂阿Q精神。真實情形是，烏軍大反攻以來傷亡纍纍，損失慘重，許多西方援助的武器包括先進坦克都被炸成廢鐵，而換來的不過是幾個村莊的控制權。畢竟烏軍完全沒有制空權，盲目反攻無異於自殺，繼續這樣打下去，烏軍還能支撐多久，西方還能提供多少援助，不能不令人懷疑。反觀俄羅斯方面一點也不急，只要守住眼前戰果，控制已佔領地區，就是最大勝利。尤其是解決了瓦格納兵變危機，俄羅斯消除內患，重新凝聚士氣，已無後顧之憂。

事實上，西方並非鐵板一塊，在援烏抗俄問題上已出現明顯分歧。法國和德國等歐盟大國固然早已厭戰，連最積極拱火的英國也開始出現不少反戰聲音。英國議會官方網站收到逾萬人簽署的請願書，要求舉行公投，解除對俄羅斯制裁和終止對烏克蘭援助。由於簽名人數眾多，倫敦當局不可能視而不見。

也難怪英國民眾反戰情緒高漲。英國本身問題一大堆，經濟低迷，通脹嚴重，物價高企，民生凋敝，而辛偉誠政府猶熱衷於為俄烏戰爭拱火澆油，甚至冒天下之大不韙為烏軍提供貧鈾彈，這不是很荒謬嗎？倫敦政客們何不先為自己治病？