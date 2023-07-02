坦言集：圍堵中國

美國以中國為敵，已經是國家戰略，兩黨共識，對華的政策可能有所緩改，但更多的是權宜之策，一時的就形勢變化而改，基本的戰略不會因人事轉變，以及兩黨政權輪替而變。因此，美國對付中國的戰略布局，便是長期一致，一步一步地緊迫，不會放鬆。

在最重要的東亞地緣，重心是台灣歸屬。美國把台灣作為制約中國的最大政治棋子，但面對中國武力統一的威脅，不能如1949年派第七艦隊穿越台海便可制止解放軍攻台。中國實力遠勝當年，單只美國艦隊沒有阻嚇力量，反而中國的軍艦戰機可以冒險衝撞來驅趕。

美國依靠的，一是台灣烏克蘭化，在台訓練反中的特種部隊，部署導彈等防空和攻擊武器。但台灣民主制度有政權輪替，美國要保證民進黨繼續當權，或把輪替上台的政黨同樣收編。二是動用東亞美軍基地，形成圍堵網絡，箝制中國。最近美國在菲律賓租借軍事基地，在南海台海自由航行都是新增的措施。

但最可靠的還是日韓兩地，不但有美軍駐紮，還有軍事基地，且有安保條約，在戰時可把日韓軍隊與美軍聯合作戰，指揮權在美國，便是沒有北約的小北約，由美國統率指揮。美國近日的措施是把日韓聯合，解決日韓因歷史因素的對立。

日本擴張軍備，作美軍的後援。減除日韓的對立，有利整合日韓的軍事力量對付中國和防範北韓。日本是自民黨一黨專政，美國不需顧慮政權更替帶來的政治變動。只是在南韓，保守派與改革派勢均力敵，自2008年以來便輪替地執政，一旦執政便改國策。改革勢力追求與北韓和平統一，也親中國。美國要鞏固日韓的軍事合作，便要保證改革派不能上台執政。尹錫悅去年帶領保守派上台，得票沒有多大領先，且國會仍在反對派手裏，執政一年144個政府議案，國會只批36個，政府變成「跛腳鴨」。

明年4月國會大選，以尹錫悅現時的民望，難以獲勝。美國的應對方法只是在尹的任期內在外交、軍事方面不經國會把日韓和解結盟。韓美經貿合作，以及對中國各種經貿、外交的針對盡量落實，盡早地打擊中國。在尹餘下的3年多任期盡快建立對華的敵對政策與制度。

依美國現時的做法，圍堵中國的日韓菲加台灣布局已在急速落實，中國怎樣反制突破呢？應否與俄羅斯、北韓協調呢？