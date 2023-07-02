政情：遙距審訊 難察被告神情 容海恩唔贊成

對於有輿論認為香港嘅司法機構同部分程序、規則要改革，司法機構計劃喺今年第4季提交修例草案，建議喺合適情況下於各級別法院及審裁處進行遙距審訊；之前都有法律界背景嘅議員希望審訊嘅時候可以直播。之不過，身兼執業大律師嘅議員容海恩（Eunice）對呢兩樣訴求都有睇法喎。

政府之前表示，原則上支持修例建議，終審法院首席法官張舉能都喺法律年度開啟典禮致詞時指出，司法機構將因應兩項新措施，分別為成立小組，推動今年內部分法庭程序進行現場直播，及進一步推動電子訴訟系統。

指不宜遙距審訊刑事案件 遙距審訊方面，Eunice認為民事案件或者可行，不過刑事案件，尤其是涉及到傷人、強姦方面嘅案件就未必適宜。佢話自己作為大律師，好多時會喺審訊期間同被告一問一答嘅時候，趁機觀察對方嘅神情，例如有冇出冷汗、有冇手震、個表情有冇好驚。而被告好多時都會因為坐喺「犯人欄」入面而緊張，被當面盤問嘅反應就無所遁形；佢認為，遙距審訊不單止睇唔到被告呢啲微動作，而若果毋須親自去法庭應訊的話，可能冇緊張嘅表現。

話直播恐涉私隱引爆起底 至於司法機構成立工作小組，由一名資深法官擔任主席，就現場直播法庭程序進行研究，將於今年內至少就部分法庭程序或法院推行現場直播。Eunice認為直播都要關注私隱嘅問題，雖然市民可以前往法院實地旁聽審訊過程，但畢竟只係少數人，如果網上直播審訊過程，被告嘅樣貌就會公諸天下，佢擔心喺有爭議嘅案件上，可能衍生起底或者咒罵等不良後果。

早前有法官被揭發喺民事案件嘅判詞「司法抄襲」，Eunice話法官判詞應根據控辯雙方呈上嘅陳詞繼而作出獨立判斷，若果將其中一方嘅主張搬字過紙，咁做唔單止影響案件結果、令外界覺得法官懶得思考同分析，亦會影響香港司法公正嘅形象。