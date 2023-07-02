硬塞拖鞋逼聞 港大宿舍爆欺凌醜聞

4個壓1個 被緊捉雙手按頭 校園欺凌時有發生，無奈一直禁之不絕。日前網上討論區就流傳多張疑於大學宿舍內拍攝的影片截圖，驚見一名男宿生（事主）至少遭到另外4名男宿生施壓，動彈不得，期間有人手拿「拖鞋」，強迫事主嗅聞，甚或有一人更直接伸腳放於事主的臉上。而被壓制的事主則一直緊閉嘴巴，並使出渾身解數，試圖躲開面前的拖鞋。最後，有「眼利」網民認出，涉事宿舍疑為香港大學宿舍孫志新堂，本報正就事件向港大查詢。

日前網上討論區有網民以「港大hall疑再現欺凌，強迫堂友聞臭腳拖鞋」為題發文，上載數張圖片截圖，並聲稱是拍攝者自行將影片分享至社交平台，以致事件被曝光。從圖片所見，事主上身赤膊，在宿舍房間內被至少另外4名宿生壓倒，期間有人緊捉其雙手，有人則按着他頭部。

事主狀甚痛苦 緊閉嘴巴試圖避開 事主最終動彈不得，更遭一名身穿酒紅色上衣及黑色短褲的宿生提起右腳，放於事主臉前強迫嗅聞。從第二張圖片則看到，除遭到強制聞「臭腳」之餘，更有宿生手持拖鞋，強迫事主嗅聞。至於事主的表現則狀甚痛苦，更看似不是自願，早已超出「玩吓」範圍，期間事主一直緊閉嘴巴，並轉頭試圖避開嗅聞拖鞋。

網民狠批惡行 「分分鐘成世陰影」 貼文引來大批網民熱議，有「眼利」網民從圖片中的宿舍裝潢推斷，認出涉事宿舍疑是港大賽馬會第二學生村的孫志新堂。事件負評如潮，網民紛紛指要找出照片中疑似欺凌者的真實身份，並批評「呢啲唔理人consent（同意）嘅欺凌行為，放落社會係侵犯人嘅罪惡，放喺政府咪專權！」又指事件令人嘔心，反問欺凌者「會唔會平時聞人哋對拖鞋當娛樂？」又有網民認為港大宿舍文化惡劣，批評「都2023年啦，仲有呢啲濕×仙制」，「被欺凌者分分鐘成世陰影」等。