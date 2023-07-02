車軸掩飾 值1600萬K仔德國運港

【本報訊】香港海關機場科人員，於上周三（6月28日）發現一批由德國運港、報稱汽車零件的230公斤重貨物，寄貨公司屬於首次空運貨物抵達香港，但根據提貨人的公司及地址，懷疑該提貨人公司無實質性業務，同時根據過往經驗，發現有犯罪分子利用金屬零件及儀器收藏毒品，因此揀選該批貨物進行清關檢驗。

關員發現該批貨物共有14支已使用過、且較殘舊的汽車傳動軸，經仔細分析後，發現該寄貨公司只會出售全新汽車產品，並無出售二手產品。因此關員除以X光機掃描，更以高穿透性電腦掃描，藉此獲得更加清晰的影像，結果發現其中12支傳動軸的影像可疑，部分傳動軸表面亦有曾經接駁燒焊的痕迹，因此懷疑內裏存放違禁品。關員利用爆破工具切開其中一條傳動軸，發現內有白色晶體，經檢驗後證實該些白色晶體對氯胺酮（K仔）呈確定反應，最後在12條傳動軸內起出約30公斤懷疑氯胺酮，市值約1,600萬元。案件隨即轉交海關毒品調查科跟進，並展開監控遞送行動。

監控提貨男 復再拘一人 至上周五，一名男子到機場空運貨站，提取該批汽車傳動軸並把其送往屯門區，其後再接觸另一名男子，二人再把傳動軸送至一村屋單位。進行監控的關員見時機成熟，即時拘捕該兩名分別42及35歲男子，他們報稱司機及運輸工人。該名35歲運輪工人已被暫控一項「企圖販運危險藥物」罪，案件會於明日在屯門裁判法院提堂，該名42歲司機則獲准保釋候查。