中小學跨科STEM 訓練思辨解難

【本報訊】近年不同中、小學校正着力發展STEM教育。早期很多學校都發展機械人、編程和計算思維等方面的原素，提供機會讓學生動手解難，近年來也發展至智慧城市、人工智能等創新科技。

加入講解人工智能倫理 香港大學工程學院助理院長（外務及知識交流）霍偉棟昨日在一個電台節目中，講述STEM教育對於學生在創新科技方面的重要性，培育學生的新世代所提倡的思辨、解決問題、創造、協作及溝通等能力。

霍偉棟指，教育局早前推出初中人工智能課程單元，旨在培養學生從小學習人工智能創新科技的興趣及能力，並加入人工智能的倫理、風險及對社會的影響，引導學生善用人工智能解決問題。

以伊利沙伯中學為例，在初中設計了不同跨學科活動。中一生進行魚菜共生活動，探究動植物生存條件。在活動中，結合電腦科及科學科的知識，學習編程，配合器材量度酸鹼度作為魚菜共生延伸活動。亦有自製風速計活動，綜合物理、化學、生物及電腦科知識，並配合工程設計流程，自製風速計。

小學方面，聖公會蒙恩小學小一至小六每級都各有兩個不同跨學科的STEM主題。專題研習活動結合了數學、常識、電腦科，透過不同的科學探究實驗及教學策略，讓學生培養自主學習的習慣，反思活動中所學習到的公平測試及協作分工。學校已建構初步的STEM縱向及橫向發展藍圖。